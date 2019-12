Där Meenung sinn op d'mannst renomméiert US-Droitsprofesseren. 3 vu 4 hunn an der Justizkommissioun zougestëmmt, et géife genuch Beweiser ginn.

Fir eenzelner, d'Pamela Karlan vun der Stanford Uni, ass sou e Prozess souguer zwéngend noutwendeg.

Wann et keen Impeachment gëtt fir e President, dee sech esou verhält, da wär d'Signal: alles ass gutt, maach et nach emol.

An der Justizkommissioun vum Representantenhaus haten 3 vu 4 Droitsprofesseren den Demokraten zougestëmmt, datt d'Beweiser géifen duergoen, fir eng Impeachment-Prozedur. Do gëtt also gekuckt, ob den Donald Trump President däerf bleiwen oder net.