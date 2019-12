Viru Mauretanien ass e Boot mat iwwer 150 Migrante gekentert. Op d'mannst 58 Mënschen hunn net iwwerlieft. D'Boot war Enn November a Gambia fortgefuer.

Iwwer 80 Flüchtlinge konnte sech u Land retten. Dat Ongléck gëllt als eng vun de schlëmmsten Tragedien am Mëttelmier dëst Joer.

Gambia läit am Weste vun Afrika, ass mat ronn zwou Milliounen Awunner nach relativ kleng. Iwwer 35'000 Gambier sollen an de leschte Joren awer schonn an Europa komm sinn.