No engem schroe Feier an engem Unigebai zu Odessa mat engem Doudegen, schwiewe op d'mannst 5 Mënschen a Liewensgefor.

Eng 14 Mënsche ginn nach vermësst, sou den ukrainesche President Wolodymyr Selenskyj. Hien hofft, datt d'Leit nach fonnt ginn an et hinne gutt geet, d'Angscht wier awer grouss, dass et weider Affer ginn.

De Pompjeeën ass et en Donneschdeg de Moie gelongen, de Brand ënner Kontroll ze bréngen. Dosende Rettungsekippen hunn dat deels zerstéiert Gebai no Iwwerliewenden ofgesicht.

D'Feier war e Mëttwoch am sechsstäckege Gebai am Zentrum vun Odessa ausgebrach. Eng 16 Joer al Studentin koum an de Flamen ëm d'Liewen. Ënnert de 27 Blesséierte si 7 Leit vun de Pompjeeën. Op d'mannst 5 Mënsche goufe liewensgeféierlech verwonnt.

D'Branduersaach soll elo ermëttelt ginn. De Buergermeeschter vun der südukrainescher Küstestad huet eng Trauerzäit vun 2 Deeg aberuff an d'Parlament zu Kiew huet eng Schweigeminutt ofgehalen.