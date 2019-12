Wéinst der Ënnerkillung, déi duerch e Schnéistuerm verursaacht gouf, huet eng 34 Joer al Brittin en Häerzstëllstand vun iwwer puer Stonnen iwwerlieft.

Sou erklären d'Dokteren am Spidol Vall d'Hebron de Barcelona déi aussergewéinlech Rettung vun der jonker Fra ugangs November. Hire Kierper wier op eng Temperatur vun 18 Grad erofgaangen, déi normalerweis bei 37 Grad läit. Dëst wier den éischte bekannte Fall vun enger Persoun, déi en Häerzstëllstand matzen an de Pyrenäen iwwerlieft hätt.

Zesumme mat hirem Mann Rohan Schoeman sollt d'Audrey Mash den éischte Weekend am November an de Pyrenäe wandere goen. Béid wiere sportlech aktiv an erfuere Wanderer. Och d'App AccuWeather soll hinnen "akzeptabelt" Wieder ugekënnegt hunn, also kee Schnéi. Op enger Héicht vun 2.000 Meter hätt een op eemol näischt méi gesinn, alles wier wäiss gewiescht, esou dem Audrey Mash hire Mann. Nodeems si e puer Stonne Schutz nieft engem Fiels gesicht haten, hätt d'Fra iergendwann d'Bewosstsinn verluer, zielt hire Partner.

E puer Stonne méi spéit goufen déi zwee vun engem Helikopter gerett. "Mir sinn aus dem Helikopter gesprongen, op d'Fra duergelaf an duechten, et wier eng Läich", sou de Pere Ferral, ee vun de Retter. Eréischt wéi d'Audrey eng Kierpertemperatur vun 30 Grad erreecht hat, hunn d'Doktere sech getraut, d'Patientin ze reaniméieren. No zwee an engem hallwen Dag ass d'Brittin dunn erwächt.

De Medezinner no hätt d'Patientin keng neurologesch Schied dovugedroen. Si hätt den Ament awer nach Problemer mat der Koordinatioun an dem Gefill an hire Fanger. Wéi et vu spuenesche Medien heescht, géing sech d'Audrey net méi un deen Dag erënneren.