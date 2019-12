Wéinst dem Generalstreik géint déi geplangte Pensiounsreform koum et och e Freideg nees zu massivem Chaos.

Ewéi d'SNCF matgedeelt huet, sinn och e Freideg nees 90% vun den TGVen a 70% vun de Regionalzich ausgefall. Dorënner och déi international Verbindunge mam Thalys an Eurostar.

Komplikatioune goufen et och am Fluchverkéier: hei goufen 30% vun den Inlandflich an all 10. Fluch an d'Ausland annuléiert. Bis e Méindeg bleiwen och e Groussdeel vun den Paräisser Metro-Linnen zou. Vill Leit sinn och virum Weekend nees an den Auto geklommen, fir de Bunn-Chaos z'evitéieren. Zu Paräis waren et Staue vun iwwer 350km.

Déi nei Pensiounsreform soll d'nächst Woch offiziell presentéiert ginn. De franséische President Emmanuel Macron wëll de komplizéierte System vereenheetlechen, dat fir 42 verschidde Branchen. No der Kritik vun de leschten Deeg, Wochen a Méint wëll een awer net kleng bäiginn, esou de Jean-Michel Blanquer e Freideg de Moien op der Franséischer Chaîne BFM TV.

Aus Protest géint déi geplangte Reform waren dem franséischen Inneministère no en Donneschdeg 800.000 Mënschen op d'Strooss gaangen, fir ze protestéieren. 3 Mol esou vill ewéi beim Héichpunkt vun der „Gilet-Jaunes-Beweegung." D'Gewerkschaft CGT rechent landeswäit esouguer mat 1,5 Milliounen Demonstranten. D'Gewerkschaften drécken drop, de Streik bis nächsten Dënschdeg um Goen ze halen.