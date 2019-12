Den Entrepreneur hat ee Rettungstaucher an Thailand als „pedophille Kärel“ bezeechent.

Et goung dobäi ëm d'Rettungsaktioun fir eng Futtballekipp vu Jonken, déi am Juni zejoert an Thailand net méi aus enger Hiel erauskoum, déi ënner Waasser stoung.

Den Elon Musk hat deemools proposéiert, dass e Mini-U-Bot d'Kanner rette sollt, wouropshin en Taucher aus Groussbritannien vun engem PR-Gag geschwat a gesot hat, den Entrepreneur kéint sech säin U-Bot dohinner stiechen, wou et wéi deet.

Den Elon Musk hat den Taucher dunn ebe "pedophil" genannt, sech an der Suite awer e puer mol entschëllegt.