E Freideg war et am Oste vun der Slowakei zu enger uerger Explosioun an engem Héichhaus komm. Ronn 40 Persoune goufe blesséiert.

No enger Gasexplosioun an engem 12-stäkegen Héichhaus war ee Feier am Gebai ausgebrach an hat sech iwwer 4 Etagen ausgebreet. E Samschdeg, een Dag nom Tëschefall, ass de Bilan op 7 Doudeger geklommen, sou d'Police. Den Autoritéiten no goufe ronn 40 Persoune blesséiert. Eng Persoun gëtt nach vermësst. De Pompjeeën op der Plaz ass et e Samschde de Moie gelongen, fir d'Feier komplett ze läschen.