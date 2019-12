"Et gëtt kee Planéit B - Ären Egoismus zerstéiert eis Zukunft!", mat deene Wierder sinn dausende Mënschen e Freideg duerch d'Stroosse vu Madrid gezunn.

Et soll eng vun de gréissten Demonstratiounen um Bord vun enger UN-Klimakonferenz gewiescht sinn. D'Organisateure schwätzen vun enger hallwer Millioun Manifestanten.

D'Demonstranten hunn Decisiounen iwwert eng drastesch Reduzéierung vun den Zäregasemissiounen gefuerdert.

D'Klimakonferenz selwer ass an der Hallschent ukomm. Decisioune goufen et bis ewell keng, déi sollen d'Ministeren an der zweeter Woch huelen.

D'COP25 war e Méindeg mam Appell fir ee séiert an haart Ëmdenken an der Klimapolitik lancéiert ginn. D'Mënschheet misst wielen tëscht dem Wee vun der Hoffnung oder der Kapitulatioun beim Klimaschutz, dat sot den UN-Generalsekretär Antonio Guterres viru Vertrieder aus knapp 200 Länner.