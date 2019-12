D'Protester géint déi franséisch Regierung ginn a Frankräich weider. De Weekend kënnt et dofir nees zu staarken Aschränkungen am ëffentleche Liewen.

A Frankräich kënnt et wéinst dem Streik weider zu Retarden an Ausfäll bei der Bunn. Der SNCF no fueren nëmme ronn 15 Prozent vun den nationalen Zich an nëmmen ee vu 6 TGVen. Bis e Méindeg soll sech d'Situatioun och net verbesseren.

Zu Paräis sinn donieft eng ganz Partie Metro-Statiounen zou bliwwen, verschidde Linne sinn nëmmen am Stonnentakt a Betrib.

Am Louvre-Musée sinn um Samschdeg e puer Raim an am Grand Palais ass eng ganz Ausstellung zoubliwwen. Och d'Oper huet Evenementer gestrach.

A Frankräich ginn zanter en Donneschdeg honnertdausende Mënschen op d'Strooss. En Donneschdeg sollen den Autoritéiten no 800.000 Leit demonstréiert hunn, d'Gewerkschafte schwätze souguer vun 1,5 Millioune Leit. Zäitgläich hat e Generalstreik dat ëffentlecht Liewen gréisstendeels zum Stëllstand bruecht.

D'Streike riichte sech géint déi geplangte Pensiounsreform vum franséische President Emmanuel Macron. D'Gewerkschafte fäerten, datt et zu massiven Aschnëtter kënnt.

Trotz de massiven Demonstratiounen hält d'Regierung weider un hire Pläng fest. D'Moossname géingen allerdéngs Schrëtt fir Schrëtt an ouni Häert agefouert ginn, dat sot de Premierminister Edouard Philippe e Freideg den Owend.

Fir en Dënschdeg hunn d'Gewerkschaften zu weidere Protester a Streiken opgeruff.

