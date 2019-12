Dës Nouvelle huet e Spriecher vum politesche Büro vun den Taliban via Twitter confirméiert.

D'USA a Vertrieder vun de militanten islamisteschen Taliban hunn offiziell Gespréicher iwwer Friddensgespréicher fir den Afghanistan opgeholl. Et hätt een d'Negociatiounen do erëm ugefaangen, wou ee se am September ofgebrach hat, esou heescht et vun engem Spriecher vun den Taliban.

Den US-President Donald Trump hat bei engem Besuch am Afghanistan Enn November ugekënnegt, datt een d'Negociatiounen erëm ophuele wéilt. Als Bedéngung hat hien allerdéngs eng Wafferou genannt, déi d'Taliban bis ewell refuséiert hunn.