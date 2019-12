Am Süde vun Australien ginn et den Ament iwwer 100 Bëschbränn. Nërdlech vu Sydney ass d'Feier net méi ze läschen.

Zanter knapp zwee Méint brennt et an Australien. Eleng am Bundesstaat New South Wales hunn d'Autoritéiten iwwer 100 Bränn gezielt, am Bundesstaat Queensland sinn et der iwwer 40. Nërdlech vu Sydney ass mëttlerweil aus villen eenzele Bränn ee grousst Feier ginn, dat net méi ënner Kontroll ass. Iwwer 300.000 Hektar stinn den Ament a Flamen.

D'Pompjeeë kéinten näischt méi maachen, fir d'Bränn nach ze läschen, sou de stellvertriedende Brandschutzbeoptraagte vum Bundesstaat New South Wales, Rob Roger. "Se wäerte sou laang brennen, bis sech Bedingunge verbesseren, da wäerte mir erëm eist beschtméiglechst maachen, fir se ënner Kontroll ze kréien. D'Pompjeeë maachen awer alles, fir wéinstens Mënscheliewen an d'Eegentum vun de Leit ze retten", sou nach de Rogers.