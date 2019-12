Déi meescht Doudesaffer sinn Aarbechter aus der Fabrick, déi op verschiddene Stäck vum Gebai geschlof hunn a vun de Flamen iwwerrascht goufen.

Op d'mannst 43 Mënsche si bei engem Feier an enger Fabrick an der indescher Haaptstad New Delhi ëm d'Liewe komm. De Pompjeeën no konnte ronn 50 Persoune gerett ginn. Déi meescht Doudesaffer sinn Aarbechter aus der Fabrick, déi op verschiddene Stäck vum Gebai geschlof hunn a vun de Flamen iwwerrascht goufen.

D'Police geet an tëscht dovun aus, datt e Kuerzschloss den Ausléiser war.