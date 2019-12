Sechs Méint nom Ufank vun de pro-demokratesche Protester zu Hongkong sinn e Sonndeg d'Leit nees zu Honnertdausenden op d'Strooss gaangen.

Et wär déi "lescht Chance" fir d'Hongkonger Regierungscheffin Carrie Lan, op d'Fuerderungvun der Protestbeweegung anzegoen, sou d'Aktivistin Jimmy Sham vun der Civil Human Rights Front (CHRF).

D'Demonstranten hat sech am Nomëtteg (Lokalzäit) am Viktoria-Park am Zentrum vun Hongkong versammelt. Vun do aus si se a Richtung Geschäftsvéierel vun der Finanzmetropol gaangen. Et soll eng vun de gréissten Demonstratiounen zanter Méint gewiescht sinn.

Vill Participante vun der Demonstratioun si veriergert, datt d'Regierungscheffin Lam och no der klorer Victoire vun der Demokratiebeweegung bei de Kommunalwalen am November den Demonstratioune net entgéint komm ass.

D'Demonstratioun vun e Sonndeg ass déi éischt, déi zanter Mëtt August vun der Police geneemegt ginn ass.

Viru 6 Méint huet d'Well u Protester zu Hongkong ugefaangen. Zu de Fuerderungen vun den Demonstranten gehéieren fräi Walen, de Récktrëtt vun der Regierungscheffin Carrie Lam an eng onofhängeg Enquête vun der Policegewalt bei de Protester vun de leschte Méint.