Zu Augsburg ass e Mann bei engem Sträit mat engem Grupp jonke Männer ugegraff an déidlech blesséiert ginn. E Verdächtege gouf mëttlerweil festgeholl.

De Schock sëtzt déif zu Augsburg nodeems ee Mann bei engem Sträit ëm d'Liewe komm ass.

De Mann war mat senger Fra an enger weiderer Koppel e Freideg den Owend zu Augsburg ënnerwee, wéi si op e Grupp Jonker getraff sinn. Aus bis elo net gekläerte Grënn koum et tëscht béide Gruppen zum Sträit.

Bis ewell ass bekannt, datt ee vun de jonke Männer dem Affer widder de Kapp geschloen huet. Den 49 Joer ale Mann ass doropshin gefall an um Buedem leie bliwwen. Eng weider Persoun vu 50 Joer gouf och blesséiert, d'Frae goufen dogéint net attackéiert. Op der Plaz hunn Dokteren nach probéiert den 49 Joer ale Mann ze reaniméieren, ma dat ass hinnen net gelongen. Hien ass nach op der Plaz an der Ambulanz u senge Blessure gestuerwen.

Am Laf vun e Sonndeg ass et der Police gelongen, fir zwee Verdächteger festzehuelen. Beim presuméierten Haapttäter soll et sech dem Inneministère no ëm ee 17-Järege mat däitscher a weideren Nationalitéiten handelen. Déi zweet Persoun huet och 17 Joer, gouf zu Augsburg gebuer an huet eng südeuropäesch Nationalitéit.

E Sonndeg hunn eng 100-150 Pompjeeë ëm den 49 Joer ale Mann, dee selwer bei de Pompjeeë geschafft huet, getrauert. Op der Plaz vun der Attack goufe Käerzen ugefaangen a Blummen néiergeluecht.