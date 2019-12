En Donneschdeg sinn a Groussbritannien an an Nordirland Walen.

Dat nodeems d'Parlament an deen am Summer ugetruedene Premier Boris Johnson no villem Gestreits keng Eenegung iwwer de Brexit-Zenario fonnt haten. Eng knapp Majoritéit vun de Wieler hat sech jo scho viru méi wéi 3 Joer am Referendum fir en EU-Austrëtt ausgeschwat. A grad esou enk kéinten och dës Walen ausgoen. Vill Brexit Géigner wäerten taktesch wielen. Grad dat kéint awer dem Boris Johnson an d'Kaarte spillen.

Déi réimesch Stadmaueren an déi gotesch Kathedral am Zentrum weisen, dass zu Canterbury, 30km hanner Dover, nach laang net ëmmer nëmmen Englänner doheem waren. D’Wieler an der mëttelalterlecher Universitéitsstad, déi wëllen, dass déi nächst Regierung de Brexit stoppt, riskéieren awer grad déi pro-Brexit Tories vum Boris Johnson ze stäerken. Well déi fir Europa si gespléckt.

D’Géigner vum Brexit stinn entweder hannert Labour, der Aarbechterpartei, déi fir en zweete Referendum asteet, elo wou d’Konsequenze vun der Decisioun bekannt sinn. Oder si stinn hannert de Lib Dems, de sougenannte Liberal-Demokraten, déi den Artikel 50 wëllen zréckzéien an de Brexit annuléieren.

"Taktesch wielen", d.h. eng Partei wielen, déi een am Fong net wëllt, mä fir ze verhënneren, dass eng aner gewënnt, ass bal een Nationalsport a Groussbritannien, awer d’Rechnung geet seelen op. Mä - theoretesch - mat manner wéi 120.000 taktesche Stëmmen a 57 Walbezierker wieren dem Johnson seng Pläng vun enger Majoritéit zu Westminster schonn duerchkräizt.

Matthew McNamara, Anthropologie-Student: Hei gëtt et entweder Tory oder Labour. Ech weess net ob ech soll Labour wielen fir e Konservativen ewechzedrécken oder ob ech soll dat wiele wat ech denken. Et ass komplizéiert, well et ass vill Taktik gefrot an net wat ech selwer well.

Sam Biccarino, Finanz- a Marketing Student: Ech wéilt net, dass den Jeremy Corbyn Brexit-Verhandlunge féiert, mee ech wéilt och de Boris Johnson net. Den Jeremy Corbyn wier dann nach besser, mä ech mengen ech wiele Lib Dem.

Bei de leschte Walen 2017 hat d’Labour-Kandidatin Rosie Duffield d’Sensatioun gepackt. Fir d’éischte Kéier zanter 176 Joer hat de Walbezierk kee Konservativen op Westminster geschéckt. Als Pro-Europäerin hat si eng Avance vun nëmmen 187 Stëmmen, och well se fervent a permanent géint e Brexit plaidéiert hat. Mee si steet mat där Iwwerzeegung net eleng do a kéint wäertvoll Stëmmen un d’Lib Dem-Kandidatin verléieren. Och si wëllt kee Brexit.

D'Claire Malcomson, Liberal Democrats: Wann der de Brexit wëllt lassginn, wann der de Brexit wëllt stoppen an zur Fënster eraus geheien, wann der wëllt an der EU bleiwen an den Austrëtt stoppe musst der liberal-demokratesch wielen.

Mat all Stëmm fir d’Liberal Democrats allerdéngs kënnt de Boris Johnson sengem Zil méi no an da riskéiert a Groussbritannien nom Brexit de Kamellebuttek nawell séier zou ze sinn.