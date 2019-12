No der Geheimdéngscht-Kommissioun, befaasst sech vun e Méindeg un d’Justiz-Kommissioun vum Representantenhaus mat de Reprochen vum Amtsmëssbrauch.

Sollt och déi Kommissioun zum Fazit kommen, dass de President sech net richteg verhal hätt, da kéim et zu engem Vott an der Plenière, op hie sengem Amt soll enthuewe ginn. Dono misst dann och de Senat nach gréng Luucht ginn. Do hunn awer, entgéint dem Representantenhaus, net d’Demokraten, mä d’Republikaner eng Majoritéit, sou dass eng Impeachment-Prozedur do dierft refuséiert ginn.