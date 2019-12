Den aktiivste Vulkan vun Neiséiland ass an der Nuecht op e Méindeg op der Insel White Island ausgebrach. Et ginn ëmmer nach eng Partie Leit vermësst.

D’Eruptioun wier relativ onverhofft geschitt, an et hätte sech eng ganze Rëtsch Touristen zu deem Ament, um an och am Krater vum Vulkan opgehalen, huet déi neiséilännesch Premierministesch Adern scho confirméiert.

Eng Persoun wier leschten Informatiounen no ëm d'Liewe komm. Et ginn och Blesséierter a verschidde Leit ginn nach vermësst. Et sollen eng 50 Leit op der Insel gewiescht sinn, wéi de Vulkan ausgebrach ass.

White Island läit 50 km vum Festland vun Neiséiland ewech. Et ass eng kleng onbewunnten Insel, déi awer ëmmer nees vun Touriste besicht gëtt.