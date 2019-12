Op en Neits gëtt e Méindeg zu Paräis géint déi geplangte Rentereform gestreikt, och am ëffentlechen Transport.

Doduercher staut et ferm an a ronderëm déi franséisch Haaptstad. Géint 7.30 Auer waren et schonn iwwer 500 Kilometer Stau, um 8.30 Auer souguer iwwer 620.

Och en Dënschdeg kéinten d'Fransouse nees ze kämpfen hunn. Dann nämlech hunn d'Gewerkschafte nees zu engem landeswäite Massestreik opgeruff.

De Stau-Rekord a Frankräich gouf et de 6. Februar 2018. Do waren et 739 Kilometer ausgeléist duerch ze vill Schnéi.