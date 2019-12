3 Méint Prisong mat Sursis an eng Geldstrof vun 8.000€. Dat ass d'Urteel géint de Leader vun der politescher Partei "La France insoumise".

De Jean-Luc Mélenchon hat sech d'lescht Joer wärend enger Perquisitioun vum Parteibüro de Beamten an de Wee gestallt an gouf dowéinst wéinst Rebellioun a Provokatioun ugesicht.

Am Oktober 2018 koum et zu dëse Perquisitiounen am Kader vun zwou Enquêten. Et goung ëm Konten am Kader vun de Presidentiellen 2017 an ëm d'Aarbechtskonditioune vun Assistenten.