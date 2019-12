Mat grad emol 34 Joer hunn d'Sozialdemokraten a Finnland eng nei Regierungscheffin designéiert. D'Sanna Marin léisst d'Antti Rinne of.

Déi jonk Politikerin huet als Verkéiersministesch Erfarung an der Regierung gesammelt, elo hunn d'Sozialdemokraten déi fréier Vize-Parteichefin un d'Spëtzt gewielt. Si gëllt mat 34 Joer als jéngst Regierungscheffin weltwäit.

An Europa kéint just nach de Sebastian Kurz mat 33 Joer dësen Titel iwwerhuelen, soubal hien no senger Victoire am September als Kanzler vereedegt gëss. D'Sanna Marin ass déi 3. Fra un der Spëtzt a Finnland.