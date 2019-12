E Méindeg de Moien hunn eng Partie Leit an Italien hir Haiser wéinst engem Biewe misse verloossen, et soll awer kee verwonnt gi sinn.

30 Kilometer nordëstlech vu Florenz koum et e Méindeg de Moie géint 4.37 Auer zu engem Biewen an Italien. Wéi et heescht, soll keng Persoun blesséiert gi sinn an et géingen och nëmme geréng Schied ginn.

Äerdbiewe si keng Seelenheet an Italien: 2016 gouf eent vun enger Stäerkt vu 6,2 gemellt. Deemools si bal 300 Mënschen ëm d'Liewe komm.