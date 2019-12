A Frankräich kënnt et um Dënschdeg op en neits zu Masseprotester a Streik géint déi geplangten Pensiounsreform.

D’Gewerkschafte wëllen den Drock op d’Politik nach emol verstäerken, ier de Premier Phillippe d’Reform e Mëttwoch offiziell wëll virstellen.

Den ëffentlechen Trafic dierft um Dënschdeg nees gréisstendeels Brooch leien. Zich fuere landeswäit sou gutt wéi keng, an och d’Metro’en zu Paräis wäerten zum groussen Deel am Schapp bleiwen. Schonn um 7 Auer en Dënschdeg de Moie gouf et op der Île-de-France 300km Stau. Just 1 vu 4 Busse fueren an 1 vu 5 Zich.

Och de Fluchverkéier wäert massiv beaflosst sinn.

Zu Paräis an an anere grousse Stied kënnt et am Nomëtteg och nees zu Manifestatiounen.