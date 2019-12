Zu Stockholm ginn d’Nobelpräisser an der Medezin, der Physik, der Chimie an an der Ekonomie verginn.

Den ethiopesche Premier Ahmed kritt zu Oslo de Friddensnobelpräis, well hien et fäerdeg bruet huet, de joerzéngtelaange Konflikt mam Nopeschland Eritrea op en Enn ze bréngen. Deen an der Literatur gëtt jo 2 mol verginn, well et zejoert op Grond vum Vergewaltegungsskandal am Nobel-Comité, kee gouf.