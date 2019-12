Wéi international Medie mellen, gouf et eng Schéisserei an engem Spidol am tschecheschen Ostrava.

Op d'mannst 4 Mënsche koume bei der Attack ëm d'Liewen. Zwou Persoune goufe schwéier blesséiert. Den Täter soll op der Flucht sinn. Weider Detailer feelen nach. https://twitter.com/PolicieCZ/status/1204312713008168960