"Äre Partner wäert Iech dëse Mount net mat Samett-Hännchen upaken" warnt d'Horoskop an der däitscher Zäitschrëft "Tina Astro" hir Lieser.

Eng Previsioun, déi an de sozialen Netzwierker fir hefteg Diskussioune gesuergt huet, well d'Thema haislech Gewalt géing verharmloost ginn. "En normaalt Horoskop an enger normaler Fraenzäitschrëft", benennt d'Twitter-Notzerin Guillotines hiren Tweet, an deem si sech entsat iwwert de Verlag Bauer weist.

Dësen entschëllegt sech bei de Lieser a schwätzt vun engem "fundamentale Formuléierungsfeeler", deen "iwwersinn" gouf. Haislech Gewalt ass en héich aktuellt Thema: Weltwäit si Männer a Fraen dovu betraff, traue sech awer dacks net, doriwwer ze schwätzen. Och am Grand-Duché ginn et ëmmer nees Fäll vu Gewalt am Stot.