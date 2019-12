Am Kader vun de Protester géint déi geplangte Pensiounsreform a Frankräich waren en Dënschdeg uechtert de ganzen Hexagon nees vill Leit op der Strooss.

Och zu Metz gouf et eng Maniff, un där och Leit vum OGBL Deel geholl hunn, fir hir Solidaritéit mat de franséische Gewerkschaften ze weisen.

Dobäi gouf een OGBL-Member blesséiert, wéi en Automoblilist probéiert hat, de Cortège vun de Manifestanten ze duerchbriechen, schreift de Républicain Lorrain. Den Auto wier dem Mann iwwert de Fouss gefuer.

De franséische Premier Edouard Phillippe wäert um Mëttwoch iwwerdeems, trotz de massive Protester, d’Pensiounsreform virstellen. An der Mëttesstonn soll de Projet eng éischte Kéier detailléiert erkläert ginn.

D'Reform, déi eent vun de grousse Projeten vum franséische President Emmanuel Macron ass, huet an de leschte Wochen a Méint fir vill Opreegung gesuergt. Zanter enger gudder Woch gëtt dofir landeswäit gestreikt. An och um 7ten Dag vum Streik, koum et zu gréisseren Perturbatiounen am Trafic. Am Groussraum Paräis sinn et um Mëttwoch de Moie scho nees eng Kéier iwwert 400 Kilometer Stau ginn, well den ëffentlechen Transport net garantéiert ass. An et gëtt sech och erwaart, datt no der Annonce vum Premier, d'Situatioun sech net direkt dierft berouegen.

Konkret soll d'Reform an enger éischter Phas fir déi gëllen, déi 2022 mat schaffen ufänken. Wien awer virun 1975 gebuer ass, soll guer net betraff sinn. Dat mellt BFMTV.