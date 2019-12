All Brochdeel vun engem Grad zielt, sot déi jonk Klimaaktivistin Greta Thunberg op der COP25.

Wéi schonn zu New York virun 2 Méint huet d'Schwedin d'Politiker an d'Regierunge fir hir Lethargie schaarf verurteelt. D'CO2-Neutralitéit bis 2050 wier näischt wäert, wann d'Emissiounen all Joer weider ausgestouss géife ginn.

Ee Gefill vun Urgence géif bei de Regierungen net opkommen. D'Ried vun der Jonker Klimaschützerin war anescht wéi hir Ried beim UNO Sommet zu New York manner emotiounsgelueden. Dat hat d'Thunberg och schonn am Virfeld annoncéiert.