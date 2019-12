Wéinst der Grënnung vun enger weltwäiter Klimabeweegung gouf déi jonk schwedesch Aktivisten elo vum "Time"-Magazine als Persoun vum Joer geéiert.

Déi weltbekannten an aflossräich Zeitung "Time" huet d'Greta Thunberg als Persoun vum Joer 2019 erkläert. Dat deelt d'Zeitung selwer op Twitter mat. Déi jonk Aktivistin huet jo viru gutt engem Joer, mat senge Schülerprotester fir de Klima", déi elo mëttlerweil weltbekannten an international Beweegung "Fridays for Future" an d'Liewe geruff.

© PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Niewent dem Greta Thunberg stoungen dëst Joer ënnert anerem den Donald Trump, d'Nancy Pelosi an d'Demonstranten zu Hongkong zur Auswiel. All Joer éiert d'Time aflossräich Persounen a Gruppen. D'lescht Joer goufen "The Guardians and the War on Truth" ausgezeechent, Journalisten, déi fir hir Recherchen a Berichterstattung poursuivéiert a souguer ëmbruecht goufen.