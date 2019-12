A Groussbritannien sinn en Donneschdeg virgezunnen Neiwalen. Fir déi éischte Kéier a bal 100 Joer ginn d'Britten am Wanter dozou opgeruff, fir ze wielen.

No 3 gescheiterte Versich huet sech de Premier Boris Johnson nämlech duerchgesat an een neit Gesetz fir virgezunnen Neiwalen duerchkritt. Wéi gesäit d'Stëmmung a Groussbritannien aus a wien ass aktuell Favorit?

Neiwalen a Groussbritannien - Reportage Sophie Britz

Et si ganz gemëschte Gefiller op der brittescher Insel. Et geet drëms, en neie Premierminister ze wielen an en neit Parlament. U sech sinn d’General elections just all 5 Joer, mä duerch d'Impasse a punkto Brexit konnt keng Léisung fonnt ginn. Resultat: Neiwalen an dat just zwee an en halleft Joer no de leschte Walen. Fir all zousätzlech Wale muss een Drëttel vun de Ministeren averstane sinn.

Am Ganze musse 650 Membere fir d’Parlament gewielt ginn. D’Awunner wielen d’Deputéiert aus hirer Regioun. D’Wieler ginn hier Stëmm net direkt fir de Premier of. Dëse gëtt vun de Membere vun der meeschtgewielter Partei genannt an dës Decisioun muss da vun der Queen akzeptéiert ginn. De Moment sinn déi 289 Conservative Deputéiert, 243 Labour, 35 vun der Social Nationalist Party an 20 LibDems (Liberal Democrats), déi Parteien, déi am meeschte vertruede sinn.

Sou wéi et ausgesäit sinn d'Tories, also d'Partei vum Premier Boris Johnson, déi mat der beschter Chance, dës Walen ze gewannen. Och wann dem Jeremy Corbyn seng Labour-Partei relativ gutt opgeholl huet, sinn d’Conservatives viir. Eng Statistik, publizéiert vun der Zeitung The Guardian, weist, dass d’Tories den Abléck bei 43% leien an d’Labour-Partei bei 33%. D’Liberal Democrats hunn 13%. Et ass e groussen Undeel vun de Leit, déi denken, dass d’Liberal Democrats u sech och eng gutt Léisung wieren, mä trotzdeem ass et onwarscheinlech, dass si genuch Stemme géinge kréien. Obwuel de Boris Johnson a leschter Zäit an de Medien zimmlech schlecht ewech komm ass, gëtt geschat, dass hien als Gewënner aus de Wale wäert ervir goen.

De Jeremy Corbyn huet ze vill eidel Versprieche gemaach, ewéi beispillsweis gratis Internet fir all d’Awunner vu Groussbritannien a gratis Educatioun. Hien wéilt och déi immens héich Käschte fir d’Uni ofschafen. Ma mat all dësen Iddien géing hien de brittesche Staat just an den Defizit dreiwen, sou seng Kritiker.

Engersäits wëllen d’Wieler, dass de ganze Chaos ronderëm ee Brexit endlech en Enn kritt, mä si hänken trotzdeem an der Ongewëssheet, ob een do eng Kéier op e gemeinsamen Nenner komme wäert.

Villes bleift ongewëss. Ma op d'mannst eng Inconnue soll e Mëttwoch den Owend géint Hallefnuecht geléist sinn, nämlech vu wéi enger Partei Groussbritannien duerch déi nächst schwéier Zäit wäert gefouert ginn. Bis spéitstens da sollen d’Stëmmen nämlech ausgezielt sinn.