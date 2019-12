Dee wéinst Vergewaltegung ugekloten Ex-Filmmogul Weinstein a säi fréiere Filmstudio hu wéi et schéint den Affer 25 Mio Dollar Entschiedegung proposéiert.

D'New York Times mellt, dem Harvey Weinstein seng Bankrott Firma hätt en Accord fonnt mat iwwer 30 Schauspillerinnen a fréiere Mataarbechterinne vum Filmproduzent. Si géifen zesummen eng Entschiedegung vu 25 Milliounen Dollar kréien.

Dee Verglach géif awer net bedeiten, dass de Prozess géint de Weinstein agestallt géif ginn. Dee soll wéi geplangt de 6. Januar ugoen. Da muss sech de 67 Joer ale Weinstein wéinst Vergewaltegung a sexuellen Iwwergrëff an zwee Fäll veräntwerten.

Den Accord mat den iwwer 30 anere Fraen, geet finanziell gesinn net op Käschte vum Weinstein... dee muss keen Cent bezuelen. Seng Bankrott Produktiounsfirma muss dofir riicht stoen, wat an dësem Fall bedeit, dass d'Assurancen dofir mussen opkommen. Wéi d'New York Times weider mellt, wier domat bal all Plainte géint de Weinstein a seng fréier Firma ad acta geluecht. Ënnert de betraffene Frae sinn ënnert anerem d'Gwyneth Paltrow, d'Angelina Jolie an d'Salma Hayek.