Am amerikanesche Bundesstaat Texas gouf an der Nuecht vun e Mëttwoch op en Donneschdeg ee verurteelte Mäerder exekutéiert.

Den 46 Joer alen Travis Runnels war an den Nonzegerjore wéinst engem Iwwerfall zu 70 Joer Prisong verurteelt ginn. Wärend där Zäit huet hien am Prisong ee Giischtjen ëmbruecht, dofir gouf hien an der Nuecht vun e Mëttwoch op en Donneschdeg mat der Gëftsprëtz higeriicht. Nach virun der Exekutioun hat säin Affekot versicht, d'Doudesstrof auszesetzen. Dat iewescht US-Geriicht hat dat awer refuséiert.