D'Chrëschtdeeg dierften a Frankräich mat vill Gedold verbonne sinn. Iwwert d'Feierdeeg dierft et nämlech nees zu Streike kommen.

Eng Gewerkschaft vun der Bunn, d'CGT Cheminots, huet en Donneschdeg de Moien erkläert, datt si weider mat hire Maniffe wëll maachen, dat och iwwert d'Chrëschtdeeg. Dat well een net zefridden ass mam Pensiounspak, deen de Premierminister Edouard Philippe e Mëttwoch ëffentlech presentéiert huet.

Wéi d'Gewerkschaft dem Sender France Info erkläert huet, géif een esou laang streiken, bis d'Regierung d'Reform zeréckzitt. Eng aner Gewerkschaft gesäit dat e bëssen anescht. D'CFDT huet op der Chaîne BFMTV gemengt, datt een de Leit misst d'Méiglechkeet ginn, bei hir Familljen ze reesen.

En Donneschdeg goung et iwwerdeens mam Streik weider. Just 1 op 4 TGV-Zich ass gefuer. De Metro zu Paräis ass bal komplett ausgefall an och am Groussraum Paräis koum et nees zu kilometerlaange Stauen. Zu Le Havre hunn iwwer dausend Leit iwwerdeems den Hafe blockéiert.