Iwwer déi europäesch Energiepolitik gëtt an Europa decidéiert an net an den USA, sot den däitschen Ausseminister Heiko Maas.

Extern Amëschungen a Sanktioune géing ee refuséieren. D'US-Repräsentantenhaus huet e Mëttwoch e Gesetzespak duerch gewénkt, an deem Sanktioune fir déi genannten Ostséi-Pipeline virgesinn ass. D'USA argumentéieren, datt Däitschland sech mat dësen neie Réier ofhängeg vu Russland mécht.