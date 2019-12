D’Rakéit ass vun engem Militärbase a Kalifornien aus gestart, an no ronn 500km an de Pazifik fale gelooss ginn, huet de Pentagon confirméiert.

Wéi d’USA nach am INF-Vertrag dra waren, dee se jo eesäiteg virun e puer Méint opgeléist hunn, waren esou Tester nach verbueden.