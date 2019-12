Op d'mannst 1 Doudegen a 40 Blesséierter, dat no der Explosioun géint 8.55 Auer an engem Appartementshaus zu Blankenburg a Sachsen-Anhalt.

D'Rettungsaarbechten lafen op Héichtouren. Iwwer 150 Leit sinn am Asaz. Déi Blesséiert goufen ënnert anerem mat Rettungshelikopteren an d'Spideeler transportéiert. E Mann vun 78 Joer huet net iwwerlieft, 10 Persoune goufe schwéiert blesséiert an 30 weiderer sinn a Behandlung.

D'Hannergrënn vun der Explosioun sinn nach net kloer. Et kéint sech ëm eng Gasexplosioun gehandelt hunn. Et soll Flësseggas fonnt gi sinn, grad wéi al Munitioun.

Beim Gebai handelt et sech ëm e sougenannte "Plattenbau". Duerch d'Explosioun sinn déi Placke geréckelt, seet e Spriecher vun de Pompjeeën.

Wéi d'Police mellt, wieren am Gebai 60 Wunnengen.