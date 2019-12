D’Klimakonferenz zu Madrid, déi am Prinzip e Freideg den Owend sollt op en Enn goen, wäert verlängert ginn.

Et gëtt sech lo éischter een Ofschloss an der Nuecht vun e Freideg op e Samschdeg erwaart. Vill technesch Froe géingen ze kläre bleiwen, wat d'Ëmsetzung vum Paräisser Ofkommes ugeet, virun allem, iwwert den Ëmgang mat den CO2-Zertifikater.

Och d'Klimafinanzéierung bleift e Knackpunkt: Déi äermste Länner, déi jo bis ewell am meeschten ënnert dem Klimawandel leiden, wollten ee spezielle Fong fir Schied, déi schonn entstane sinn. Dës Iddi soll awer vum Dësch sinn.

Lëtzebuerg ass zu Madrid jo vertrueden duerch ënnert anerem d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg an de Finanzminister Pierre Gramegna. An der Lëtzebuerger Delegatioun sinn awer och Experte wéi de Klima-Wëssenschaftler Andrew Ferrone, deen och Lëtzebuerger Vertrieder vum Weltklimarot ass an um Mikro vum Chrëscht Beneké zu Madrid erkläert, dass d'Zil vu Paräis mëttlerweil schonn net méi duergeet.

E Méindeg de Moien ass d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg Invité bei eis, fir iwwert de Bilan vun der COP25 ze schwätzen.