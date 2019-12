D'Tierkei huet den amerikaneschen Ambassadeur zu Ankara abestallt, dat wéinst enger Resolutioun vum US-amerikanesche Senat.

D'Tierkei huet géint d'Resolutioun protestéiert, dass d'Massaker un den Armenier am Éischte Weltkrich als Genozid géing agestuuft ginn. An den Ae vun Ankara koum et ni zu engem Vëlkermord. Zwar huet d'Tierkei unerkannt, datt wärend dem éischte Weltkrich 300.000 bis 500.000 Armenier ëm d'Liewe koumen, dat wier awer net duerch ee Genozid geschitt.

Schonn en Donneschdeg hat déi tierkesch Regierung gewarnt, datt d'Representantenhaus mat senger Decisioun déi bilateral Relatioune géif menacéieren. Am Oktober war eng änlech Resolutioun schonn emol formuléiert ginn. Do haten awer republikanesch Senateuren déi blockéiert.