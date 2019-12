Der ONG „Action contre la faim“ no goufen déi 4 Geisele vun Dschihadisten am Norde vun Nigeria higeriicht.

Am westafrikanesche Land Nigeria si 4 vun am Ganze 6 Geiselen, déi am Juli vun engem Dschihadistegrupp entfouert goufen, ëmbruecht ginn. D'ONG „Action contre la faim“ huet dat e Freideg den Owend matgedeelt.

Eng Employée an zwee Chauffeure vun där net-Regierungsorganisatioun haten zum Geiselgrupp gehéiert. Eng weider Geisel war Enn September doutgemaach ginn.