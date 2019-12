Bal 50.000 Stéit a Frankräich haten e Freideg den Owend kee Stroum méi, well et därmoosse vill gereent a gestiermt hat.

Déi ganz Nuecht iwwer huet et a groussen Deeler vum Land zolidd gestiermt.

Den Departement Pyrénées-Atlantiques gouf zäitweis esouguer ënner Vigilance rouge gesat. Hei ass e Freideg eng Persoun ëm d'Liewe komm, well si mam Auto an e Bam gerannt war, deen op d'Strooss gefall war. Fënnef weider Persoune goufen duerch Äscht déi erofgefall sinn blesséiert, zwou dovunner méi schwéier.

Aktuell gëtt et nach eng Alerte orange fir 16 Departementer am Süd-Weste vum Land wéinst staarkem Wand an Iwwerschwemmungen.