Leit aus ganz Italien hu wëlles e Samschdeg de Mëtteg zu Roum géint Rietspopulismus ze demonstréieren.

Heibäi geet et ëm eng Protestaktioun vun der sougenannter Sardinne-Beweegung, déi an de leschte Woche schonn an enger Rei aneren italienesche Stied op d'Strooss gaangen ass.

D'Sardinne-Beweegung ass Mëtt November als Flashmob zu Bologna entstanen, wéi de Chef vun der rietspopulistescher Lega, Matteo Salvini, hei Walkampf gemaach huet. D'Zil vun der Beweegung war, dass méi Leit bei si komme, wéi bei de Salvini an dann déi gréisste Plaz vun der Stad komplett ze fëllen, soudass si do sti wéi d'Sardinnen an der Béchs. An dat ass hinne gelongen.

Fir e Samschdeg de Mëtteg gi sech eng 100.000 Demonstranten erwaart.