D'Europäesch Unioun an d'Entwécklungslänner kritiséieren, datt d'Ambitiounen net grouss genuch sinn.

Déi finnesch Ëmweltministesch huet ënnerstrach, datt et fir d'EU onméiglech ass, d'COP25 ze verloossen, ouni datt et e staarken an ambitiéise Message gëtt.

Änlech Wierder koume vum Vizepresident vun der Kommissioun. Hien huet op Twitter geschriwwen "Mir kënnen der Welt net soen, datt eis Ambitioune méi kleng gi sinn."



D'UN-Klimakonferenz sollt eigentlech schonn e Freideg op en Enn goen.