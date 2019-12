Zur Ofwiesslung emol gutt Noriichten a Punkto Handelssträit tëscht China an den USA. China huet annoncéiert Stroftaxen op US-Produiten z'annuléieren.

Et géif een op déi 10 bis 15 Prozent Taxen op Autoen an Ersatzstécker aus den USA verzichten, heescht et aus dem Finanzministère zu Peking. Dat well een e grousse Schratt virukomm wier a sech op déi éischt Phas fir en Handelsofkommes gëeenegt hätt. Och d'USA hunn doropshin annoncéiert op weider Stroftaxe wëllen ze verzichten.