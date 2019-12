Am Libanon sinn Demonstrante mat de Forces de l'orde unenee geroden. Dës hunn Tréinegas a Gummimunitioun géint d'Demonstranten agesat.

En Deel vun de Manifestanten hat probéiert am Zentrum vun der Haaptstad Ofspärungen am Regierungsquartier ze duerchbriechen. Polizisten, déi dee Moment Garde haten, hunn d'Demonstrante mat Knëppel geschloen an en Deel vun hinne festgeholl.

Eng 10 Mënsche koume blesséiert an d'Spidol, 33 goufen op der Plaz medezinesch versuergt. Op d'mannst 70 Leit hate gesondheetlech Problemer duerch den Asaz vun Tréinegas.

© AFP © AFP

Zanter Mëtt Oktober gëtt am Libanon géint déi politesch Elitt am Land demonstréiert. Ausléiser fir d'Protester ass ënnert anerem eng Hausse vun de Liewenskäschten. De Ministerpresident ass Enn Oktober zeréckgetrueden, ma zanterhier ass et net gelongen eng nei Regierung op d'Been ze stellen.