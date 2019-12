Bei engem Busongléck am nepalesesche Bezierk Sindhupalchowk waren 12 Mënschen dout op der Plaz, 2 weiderer si spéider am Spidol verscheet.

Ënnert den Doudesaffer sinn och 4 Kanner. 18 Passagéier goufe blesséiert.

De Bus mat Pilger u Bord war op der Heemrees vum beléiften Hindu-Tempel Kalinchowk Bhagawati op 4.000 Meter Héicht. Der Police no koum de Bus vun der Strooss of an ass 70 Meter an d'Déift gefall. Wéi genee et zum Accident komme konnt, bleift onkloer.

Am Nepal sinn esou Accidenter net seelen. D'Grënn sinn dacks de schlechten zoustand vun de Stroossen wéi och de Gefierer.