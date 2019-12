Zu Brindisi am Süde vun Italien huet méi wéi d'Hallschent vun der Populatioun missten evakuéiert ginn.

D'Arméi huet nämlech eng Bomm aus dem zweete Weltkrich missten entschäerfen. Si war ee Meter laang an 220 Kilo schwéier.

54.000 Mënschen haten hir Haiser misste verloossen. Ënnert anerem haten och eng 200 Prisonéier misste verluecht ginn.

Am ganze waren eng 1.200 Persounen am Asaz. An Italien war et déi gréisst Aktioun vun där Zort, zënter den zweete Weltkrich eriwwer ass.