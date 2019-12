A Frankräich ass den haut-commissaire vun der Regierung fir d'Rentereform, Jean-Paul Delevoye, zréckgetrueden.

Hien hat verschidde bezuelten an onbezuelte Mandater net offiziell uginn an dofir gouf him een Interessekonflikt mat sengem Regierungsamt reprochéiert.

De franséische President Emmanuel Macron huet de Récktrëtt mat Bedaueren ugeholl, heescht et. Den Delevoye soll sou séier wéi méiglech ersat ginn.

Géint d'Rentereform gëtt iwwregens schonn zanter 12 Deeg gestreikt.