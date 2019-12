Am Ganze stinn 3 Persounen zu Wien am Verdacht, Terrorattentater geplangt ze hunn, an Däitschland, Frankräich, Éisträich an zu Lëtzebuerg.

Wéi de "Standard" mellt, wier fir d'éischt geplangt gewiescht den drëtte Mann a Kapp vun der Band aus dem Prisong ze befreien. Et géif sech ëm Tschetschenen handelen. Si goufe scho virun e puer Deeg verhaft, wéi um Méindeg bekannt gouf.