A Frankräich hunn d’Gewerkschafte fir dësen Dënschdeg nees zu landeswäite Protester géint déi geplangte Pensiounsreform vum President Macron opgeruff.

Vill Zuch- a Fluch-Linnen goufen schonns annuléiert, well d’Kontrolleren an d'Maschinisten, respektiv d’Buedempersonal op ville Fluchhäfen d’Aarbecht néier leeë wëll.

Et ass mëttlerweil den 13. Streik-Dag hannerteneen. D'Regierung huet schonn verschidde Punkten an der Rentereform ëmgeännert. D'Gewerkschafte fuerderen awer, datt se ganz zeréckgezunn gëtt. Mat der Reform soll den Defizit an der franséischer Pensiounskeess reduzéiert ginn. Dowéinst solle verschidde Rente gekierzt a Privileegie vun verschiddene Beruffsgruppe gestrach ginn.