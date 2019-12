Wéinst Verrot gouf de pakistaneschen Ex-President Musharraf en Dënschdeg zum Doud verurteelt

Verrot wéinst dem Ausnamezoustand 2007 gëtt him virgehäit. Hien hätt deemools d'Verfassung ausser Kraaft gesat. De Pervez Musharraf lieft zu Dubai am Exil, war bei der Annonce vum Urteel net derbäi a kann an Appell goen.