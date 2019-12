Fir 2020 erwaarde sech d’Griiche méi wéi 100.000 nei Flüchtlingen op hiren Inselen, déi aus der Tierkei dohinner kommen.

Et géif méi schlëmm gi wéi 2015, sot e Responsabele vun der Regierung. Eleng an de leschte 6 Méint wieren et der 45.000 gewiescht, huet d’Regierung zu Athen der Press confirméiert.

Zanter Méint komme Migranten iwwer d'Tierkei op d'Inselen an der Ägäis. D'Lager, wou d'Leit registréiert ginn, sinn total iwwerfëllt an d'Situatioun geréit ëmmer méi ausser Kontroll. D'Zoustänn wären dramatesch, soen humanitär Organisatiounen op der Plaz.

Aktuell sinn der griichescher Regierung no iwwer 41.000 Mënschen an de Lageren. Dat ass déi héchsten Zuel zanter Mäerz 2016, zanter den EU-Tierkei-Flüchtlingsaccord gëllt. Am Abrëll waren op de concernéierten Inselen just 14.000 Persounen.